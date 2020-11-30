Arıklı: "Gelin halka gidelim"

Yeniden Doğuş Partisinin İlçe Kongreleri devam ediyor.

Dün yapılan İskele İlçe Kongresinin ardından Gazimağusa İlçe Kongresi de gerçekleşti.

Gazimağusa İlçe Kongresinde konuşan Genel Sekreter Bertan Zaroğlu: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beklediğimiz oyu alamadık. Bunun sebeplerini herkes biliyor. Yaklaşan genel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Bunun için İlçe Kongrelerimizi yapıp ardından Olağan Kurultayımızı yapacağız. Bizim dışımızda her siyasi partide karışıklıklar var. Bir tek bizde iç karışıklık yok. Bizi birbirimize bağlayan kardeşlik hukuku ve 1985 YDP ruhudur. Bizi birbirimize düşürmeyi hayal edenler rüya görüyor" dedi.

Kongrede konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, "Bu kongreden sonra çıkacak ekip Gazimağusada 4 milletvekili çıkarmak için canla başla çalışacak bir ekip olmalı. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek bu hedefe rahat ulaşırız" dedi.

Arıklı Hükümet kurma çalışmalarına da değinerek şunları söyledi;" Artık bu Hükümeti kurun. Ya da gelin doğrudan halka gidelim. Halka gitmekten korkmayın. Bize, yönetme ruhsatını verecek olan halktır" dedi.

Arıklı; "Biz sırf Hükümet boşluğu giderilsin ve bir an evvel seçime gidelim diye dünya görüşleri bize ters gelen siyasi partilerin de içinde olacağı Hükümete dışardan destek vereceğimizi söyledik. Aynı şeyi UBP nin kuracağı azınlık Hükümet formülünde de dile getirmiştik. Ama görüyoruz ki bizim dışımızda halkı düşünen yok. Herkes koltuk derdinde" dedi.