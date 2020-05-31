Arıklı: "Genç Tv’nin yeni yaşının sevincini ben de büyük bir mutluluk ile paylaşıyorum"

Yeniden Doğuş Partisi genel Başkanı Erhan Arıklı, mesaj yayınlayarak Kıbrıs Genç Tv'nin yenbi yaşını kutladı.

Arıklı mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizim başarılı yayın kuruluşlarından Kıbrıs Genç Tv’nin yeni yaşının sevincini ben de büyük bir mutluluk ile paylaşıyorum.

Televizyonlarımız, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurma gibi önemli bir misyonu yerine getirmektedirler.

Bu anlamda onların sıkıntılarını giderme ve çalışma koşullarını daha iyi şartlara getirebilme ülkeyi yönetenlerin birincil görevleri arasında yer olmalıdır.

Kıbrıs Genç Tv’yi kuran Sayın Ertan Birinci başta olmak üzere Sayın Tekin Birinci ve tüm ekip arkadaşlarını kutluyor daha nice seneler diliyorum."

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