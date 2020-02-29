Arıklı, Güzelyurt Pazarında... : "Federasyon için referandum yapacağız"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, beraberindeki heyetle Güzelyurt Pazarını dolaştı ve halkla sohbet etti.

YDP’den verilen bilgiye göre, Güzelyurt Pazarını dolaştıktan sonra Terminalde halkla bir araya gelen Arıklı, soruları cevaplandı.

Bir vatandaşın federasyon ve referandum konusundaki sorusunu cevaplandıran Arıklı şunları söyledi:

“Bu halka şimdiye kadar kimse federasyon konusunda ne düşündüğünü sormadı. BM Parametreleri adeta bizim için bir tabu haline getirildi. Parametre dediğiniz şey iki tarafın ortaya koyduğu şeyler. Rumlar dün kabul ettiklerini bugün ret edince bir şey olmuyor. Bize ise sakın parametrelere dokunmayın diye tembihte bulunuyorlar. 50 senedir aynı hikaye ile oyalandık. Gençliğimizi çaldılar. İsteniyor ki bir 50 sene daha oyalanalım. Federasyon isteyenler statükonun devamını istiyorlar. Asıl statükocu federasyonculardır.”

Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

“Biz bir referandum yapıp halka ne istediğini soracağız. Bu halk federasyon istemiyorsa ve iki devletli bir çözüm istiyorsa başta BM olmak üzere dünya Kıbrıs Türkünün bu iradesine saygı göstermek zorundadır. Önemli olan bizim ne istediğimizi bilmemiz ve bunu dünyaya ilan etmemizdir”.