Arıklı: "Hassasiyetlerimizi dile getirdik"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Güney Kıbrıs’tan sürekli manüpilatik haberler konusunda Cumhurbaşkanı ve sözcüsünün suskun kalması ve bu haberlerin toplumda ciddi bir ajitasyona yol açtığı konusunda hassasiyetleri olduğunu söyledi.

İlk defa mekik diplomasiyle karşılaşıldığını, çözüm veya bir mutabakata varılmadığını fakat sürecin devam ettiğini öğrendiklerini dile getiren Arıklı, büyük ihtimalle Ekim ayında belki sürecin devamının gündeme gelebileceğini söyledi.

Kendilerinin hassasiyetlerini dile getirerek gelişmeleri beklemeyi uygun gördüklerini dile getiren Arıklı, Pazartesi günü de Türkiye’nin de düşüncelerini öğreneceklerini kaydetti.