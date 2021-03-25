Arıklı: "Hem üretici hem tüketici rahat bir nefes alacak"

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı milletvekilliği döneminden beri üzerinde durduğu ‘Hal Yasası’ ile ilgili son gelişmeleri aktardı.
Ekonomi Bakanı olduğunda da ilk ilgilendiği konulardan birinin Hal Yasası olduğunu dile getiren Arıklı, yasa tasarısına son şeklinin verildiğini, UBP, CTP, HP’nin de bu konuda hassasiyet gösterdiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer paydaşlarla ortak yasa tasarısını tamamladık üretimden toptancılara marketçiler birliğine kadar her görüşe başvurduk. Umarım çok fazla detaylara takılmadan bir an evvel mecliste bu yasa tasarısını yasalaştırırız diye düşünüyorum. Hem üretici hem tüketici için en büyük iyiliği yapmış oluruz.”