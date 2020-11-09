Arıklı: "Herkes elini taşın altına koymalı"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı Meclis'te “Eksik kalan Maraş açılımı” konusunda konuşma yaptı.

Ülkede ciddi bir hükümet boşluğu olduğunu dile getiren Arıklı, yaşanan ekonomik krizden dolayı zorlama hükümetin artık kaldırılmayacağını ve herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyerek geniş tabanlı bir hükümet kurulması gerektiğini belirtti.

Maraş’ta haftaya geniş kapsamlı bir etkinlik yapılacağını dile getiren Arıklı, kamu mallarında yapılan etkinliklere karşı koyulmasının yanlış olduğunu söyleyerek, şahsi mallara kimsenin dokunmayacağını kaydetti.