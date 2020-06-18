Arıklı: “Hükümet senaryolarının içinde değiliz”

Yeniden Doğuş Partisi dün akşam Güzelyurt’ta bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk sözü alan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, YDP’nin Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası çalışmalarının kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, teşkilatlanmanın büyük ölçüde tamamlandığını ve Gençlik Kollarına yapılan atama ile birlikte çok güzel bir ivme yakalandığını kaydetti.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, son hükümet krizine değinerek; “Havada birçok hükümet senaryoları dolaşıyor. Bazı senaryolarda bizim de adımız geçiyor. Bilinsin ki biz bu senaryoların içinde yokuz. Bu Hükümetin kafalarda bittiği bir gerçek. Ama şu veya bu şekilde ayakta duruyor. Mevcut bir Hükümet varken, başkasını konuşmak bizim etik kurallarımıza sığmaz. Bizi kendi aralarındaki bu kavgaya karıştırmasınlar. Bizi kalkan olarak kullanıp ortaklarına şantaj yapmasınlar. YDP hiçbir icraat Hükümetinin içinde yer almaz. Aylar öncesi söylemiştik. YDP ancak bir erken seçim Hükümetine içerden veya dışarıdan destek verebilir. Bizi HP ile karıştırmasınlar. Bizim etimiz kolay çiğnenmez.” dedi.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti; “Bu Hükümet halk vicdanında mahkum olmuştur. Bu Hükümet, kuralları sadece sıradan vatandaşa uygulayabilmektedir. Bu Hükümet sermayenin emir eridir. Bakın sıradan vatandaşlar için oldukça katı uygulanan karantina, yatırımcı adı altında özel jeti ile bu adaya gelen işadamları için bir anda kaldırılabilmektedir. Senin benim kardeşim yurt dışından gelirse karantinada kalacak. Ama zengin olursa, yanında sevgilisi ile birlikte gelip bir otelde kumarını oynayıp ülkeden ayrılabilecek. Neymiş yatırımcı imiş. Hani anayasal eşitlik? Hani adalet? Hani dürüstlük? Hani şeffaflık, Hani hesap verilebilirlilik? Sizin içiniz çürümüş kardeşim. Bu düzen böyle gelmiş, ama böyle gitmeyecek”