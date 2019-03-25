Arıklı: "Hükümetin döviz karşısında bir adımı var mı?"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Meclis Genel Kurulunda , 62. Madde uyarınca yaptığı konuşmada, dövizdeki artışa dikkat çekerek, dövizdeki artışın KKTC’yi olumsuz etkilediğini kaydetti.

Döviz konusunda atılacak adımları geçen haftadan sorduğunu, birçok ürün ve ilacın piyasada bulunmadığını söyleyen Arıklı, hükümetin bu döviz krizi karşısında bir adımı olup olmadığını sordu.

Kıb-Tek’teki toplu iş sözleşmesinin detaylarının iyi bilinmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, Kıb-Tek’in iyi ele alınması konusunda geçmişte hükümete uyarılarda bulunduklarını, ancak bunun dikkate alınmadığını vurguladı.

Arıklı, Kıb-Tek’in iyi incelemeye alınması konusunda öneride bulundu.