Arıklı: "İki Devletli çözüm istiyorsak federasyon görüşmekten vazgeçmeliyiz"

Yeniden Doğuş Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tabanın nabzını yoklamak için yaptığı istişare toplantılarının ilkini İskele ’de gerçekleştirdi.

Yoğun bir kalabalığın oluştuğu toplantıda ilk sözü Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz aldı. Büyükyılmaz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin büyük bir imtihan olduğunu, YDP’nin bu seçimlerin kaderini belirleyeceğini söyledi. Büyükyılmaz; “Şimdiye kadar bu taban hiç hesaba katılmamıştı. Yazılan senaryolarda bizlere hep figüran rolü verildi. Şimdi ise başrol oyuncularından biri biziz. Senaryo yazılacaksa bunu birlikte yazacağız” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ise yaptığı konuşmada; “Biz başlangıçta gelin sağda işbirliğini konuşalım ve seçimleri ilk turda bitirelim dedik. Ama bizimle işbirliğini konuşmak yerine sahte bir anket yaptırdılar. Ismarlama sonuç çıkardılar. Masa başında yaptıkları anketin sonuçlarında bize %6, Genel Başkanımıza ise %4 oy verdiler. Bizde maden öyle buyurun er meydanına dedik. YDP Seçimlerden kaçacak Parti değildir. Adayımızı önce ikinci tura oradan da Cumhurbaşkanlığına taşıyacağız” dedi.

Genel Başkan Erhan Arıklı ise yoğun alkış ve tezahüratlar eşliğinde yaptığı konuşmada, Cumhur” Devlete inanmayanların bu devletin başında işi ne?” diye sordu. Arıklı YDP’nin iki devletli bir çözüm istediğini, federasyon görüşüldüğü müddetçe KKTC’nin tanınmasının mümkün olmadığını, bırakın tanınmayı başka devletler tarafından ciddiye bile alınmasının mümkün olmadığını söyledi. Arıklı sözlerine şöyle devam etti; “Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı makamına seçildiğin gün bu devleti yaşatmak için namusun ve şerefin üzerine söz verecek sonar da bu devletin yıkılması anlamına gelen federasyon görüşmelerine devam edeceksin. Öte yandan da dünya bizi niye tanımıyor diye sitem edeceksin. Her an yıkılması mümkün olan bir devleti kim niye ciddiye alsın ve tanısın?” diye sordu. Arıklı Kıbrıs meselesinin en önemli gündem maddesinin Mülkiyet meselesi olduğunu söyleyerek, Mülkiyet meselesini çözersek Kıbrıs meselesi de kendiliğinden çözülür. Bu konuda yol haritası AİHM tarafından çizildi. Mülkiyet meselesini iade, takas ve tazminatlarla çözeceğiz. Gel gör ki tazminatla çözümün önünü sağ ve sol partiler ve hükümetler tıkıyor. Yıllardan beridir ‘Şerefiye Vergisi’ çıkaralım diyoruz. ‘Hayır’ diyor sağ ve sol partiler. Bu yüzden elinde Rum malı tutan herkes yıllardan beri istim üstünde yaşıyor. Malına malım diyemiyor. Bu işi ancak biz bitiririz. Mülkiyet meselesini çözdükten sonra Rum elbette iki devletli çözümü kabul eder. Rum aklını mı yedi ki bizimle devletini, egemenliğini, zenginliğini paylaşsın?” dedi .

YDP önümüzdeki hafta ikinci istişare toplantısını Kaplıca’da gerçekleştirecek.