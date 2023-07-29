Arıklı: "İkinci pisti de kullanmaya başladık"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ikinci pisti de kullanmaya başladık…” dedi.

Arıklı, “Ercan erken açıldı. Bu sebeple arızalar meydana geliyor “ gibi bazı iddialar ileri sürülüyor. Bilinmelidir ki; Biz altı ay sonra Ercan’ı açsaydık. Aynı sıkıntıları o zaman da yaşatacaktık.” ifadelerine yer verdi.

Arıklı’nın paylaşımı şu şekilde

“Ercan Havaalanı yeni pistinde kurulu olan mobil meteoroloji cihazı ile istasyon arasındaki fiber hattında meydana gelen arıza dolayısı ile birinci pisti de kullanıma aldık. Uçaklar birinci piste inip oradan taksi yolu ile yeni terminal binasına gelip işlemlerini yapacaktır.

Fiber hatta ki arızanın kısa bir sürede giderilmesini bekliyoruz. Bu durum bizim olmasını ön gördüğümüz sıkıntılardan birisi idi. Ercan Havaalanın iki piste sahip olmasının amacı da budur.

Sabah saatlerinde Ercan Havaalanında “Elektrik” konusu ile ilgili profesyonel teknik danışmanlarımızın da katılımı ile bir toplantı yaptık. Ercan’daki elektrikten kaynaklanan sıkıntıların giderek azalacağı ve en geç bir ay içerisinde ortadan kalkacağı bilgisini aldık.

Bu arada “Ercan erken açıldı. Bu sebeple arızalar meydana geliyor “ gibi bazı iddialar ileri sürülüyor. Bilinmelidir ki; Biz altı ay sonra Ercan’ı açsaydık. Aynı sıkıntıları o zaman da yaşatacaktık.”