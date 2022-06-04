Arıklı, Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri Festivali'ne katıldı

Türk Dünyası 3-4-5 Haziran tarihlerinde Kastamonu'da düzenlenen festivalde bir araya geldi.

Türk Dünyası Günleri Festivali'ne, Türkiye'den devlet büyükleri ve sanatçıların yanı sıra Kafkasya başta olmak üzere, Avrupa ve Asya'dan 20 ülke ve çeşitli ülkelerde yaşayan Türkî halktan protokol ve gösteri ekipleri katıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Türk Dünyası Günleri Festivali'nde yer aldı.

Pazar günü sonra erecek "Türk Dünyası Günleri" organizasyonunda 3 gün boyunca katılan ülkeler kendi dans ve müzik gösterileri, yöresel el sanatları ürünlerini sergileyecekler. Etkinlikte ünlü Türk tarihçi Emrah Safa Gürkan başta olmak üzere Kastamonu Üniversitesinden hocaların da katılacağı akademik bir panelde Türk kültür tarihi ele alınacak. Etkinlik sanatçı Kıraç'ın konseri ile sona erecek.

Etkinliğe; Şor Türkleri, Halaç Türkleri, Kaşkay Türkleri, Macaristan, Şekelistan, Güney Kore, Azerbaycan, Güney Azerbeycan, Moğolistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Altay Cumhuriyeti, Gagauzya, Türkmen sahra, Hakasya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Yakutistan, Finlandiya, Şahseven Türkleri, Kuzey Makedonya, Başkurdistan Türkleri, Tataristan, Tuva, Kırım Türkleri, Nogay Türkleri, Doğu Türkistan'dan yetkililer ve ekipler katılıyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022, 14:12