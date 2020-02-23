Arıklı, manifestosunu açıkladı

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı seçim manifestosunu Alsancak Belediye Salonu’nda düzenlenen etkinlikle açıkladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte Arıklı’nın özgeçmişi okundu. Daha sonra kürsüye çıkan Arıklı, neden Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ve hedeflerini anlattı.

Arıklı, seçimin KKTC’yi yaşatıp Türkiye ile iyi ilişkilerin gelişmesi ya da federasyon düşüncesi ile bir 50 yıl daha geçmesine seyirci kalmak arasında bir tercih olacağını söyledi.

Akıncı’nın “Linç kültürüne sahip insanların oyuna ihtiyacım yok” açıklamalarını eleştiren Arıklı, bu açıklamalara gerekli cevabın sandıkta verileceğini ifade etti.

Anayasada Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin belli olduğunu vurgulayan Arıklı, “O Anayasada Cumhurbaşkanı’nın KKTC’ye sahip çıkması vardır. Anayasa müzakere yetkisi vermez. Müzakare yetkisini Meclis verir. Biz KKTC’nin ambargoların altından kalkması için Cumhurbaşkanlığı makamı olarakj mücadele vereceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçildiğinde yapacağı ilk işlin self determinasyon hakkını kullanmak olduğunu söyleyen Arıklı, Kıbrıs Türk halkına bugüne kadar “Ne istiyorsun” diye soran olmadığını belirtti.

“Benim halkım inanıyorum ki KKTC’den yana tavır koyacak ve federasyon safsatasına son verecektir” diyen Arıklı, tıpkı Kosova’da olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının iradesine herkesin saygı göstermesi gerektiğini belirtti.