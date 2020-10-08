Arıklı: "Maraş konusunda yapılan bu uygulamayı alkışlıyoruz”

YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, “YDP olarak eksik de olsa Maraş konusunda yapılan bu uygulamayı alkışlıyoruz” dedi ve bugün arkadaşlarıyla birlikte Maraş sahillerini dolaşacaklarını bildirdi.

Arıklı yazılı açıklamasında, BM’nin Maraş konusunda Türk tarafının yaptığı açılımı üzüntü ile karşılamasının son derece talihsiz bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

“BM’nin Maraş konusunda 11 Mayıs 1984 tarihinde almış olduğu 550 sayılı karar tavsiye nitelikli bir karardır ve bağlayıcılığı yoktur” diyen Arıklı, şöyle devam etti:

“Kaldı ki ayni karar Maraş’ın eski sakinlerinin dışında insanların yerleştirilmesine karşı çıkmaktadır. Bizim Maraş açılımımız tam da buna uygundur. BM’nin kararını ihlal eden bir uygulama yoktur. Diğer taraftan Maraş’ta sakin Aresti’nin başvurusu üzerine AİHM, 2006 yılında Türkiye’yi mahkum etmiş ve Aresti’nin Maraş’taki konutuna engel olunamayacağını söylemiştir. Kıbrıs Türk tarafı Maraş açılımı ile AİHM’nin kararına uygun davranmaktadır. BM’nin veya Güney Kıbrıs’ın Maraş konusunda bir problemi varsa bunu AİHM ile konuşmalıdır.

Öte yandan Maraş konusunda atılan bu adıma Rumlardan ve BM’den daha sert tepki gösteren insanlarımızı da anlamakta güçlük çekiyoruz. Kraldan daha fazla kralcı olmanın anlamı yoktur. Gelin saat 16.00’da birlik ve beraberlik içerisinde Maraş’ın sahillerinde birlikte dolaşalım. Birlik ve beraberlik mesajı verelim.

YDP olarak eksik de olsa Maraş konusunda yapılan bu uygulamayı alkışlıyoruz. Saat 16.00’da ben ve arkadaşlarım bayram havası içinde Maraş sahillerini dolaşacağız.”