Arıklı: "Meclisi açacak sayıyı tekrar yakalayamazsak, erken değil baskın seçim kaçınılmaz olur"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı bugün katıldığı Gazi Mağusa İlçe Kahvaltısında Teşkilat Başkanları ile bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.

Arıklı; Ekim ayında Meclisi açacak sayıyı tekrar yakalayamazsak Erken değil baskın seçim kaçınılmaz olur. YDP aylardan beri sahada. Seçime en hazır parti. Ama yetmez. Safları sıklaştırıp üyelerimize süratle ulaşmalıyız. Bunun için her hafta en az 7 bölgeyi ziyaret programı yapmalı ve sahada varlığımızı göstermeliyiz" dedi.

Arıklı YDP nin şu anda üye sayısı açısından en büyük ikinci Partisi olduğunu da belirterek "Bu yetmez. Yıl sonuna kadar üye sayısında birinciliği almamız lazım..." dedi.

Arıklı 6 aylık bu Hükümetin zorluklar içinde icraat yapmaya çalıştığını, bu zorlukları gören muhalefetin ise sorumluluktan kaçtığını, şimdide uzaktan gazel okuduğunu söyledi. Arıklı sözlerine şöyle devam etti; " Kardeşim ben Aralık ayında dördünüze Hükümeti kurun, YDP olarak hiç bir karşılık istemeden Hükümetinize dışardan tam destek vereceğiz demedim mi? Korktunuz. Kaçtınız şimdi uzaktan gazel okuyorsunuz. Bu halk size korkaklığınızın hesabını sormayacak mı"...dedi