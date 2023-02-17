Arıklı mesaj yayınlandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Miraç Kandili, 7 kat semaların açıldığı Hz. Muhammed'in bir gece yarısı Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Sidret'ül Münteha'ya yükseltildiği Miraç Mucize’sinin yaşandığı Recep Ayı'nın ilk gecesinde yer alıyor.

Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuğu yaptığı gün; biz Müslümanlar için sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olarak kutlandığı bir gündür.

Milletimizin ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin içinden geçtiği bu zor günlerde, Allah’ın rahmeti ile bereketi güçlük içinde olanların üzerinde olsun. Yüreklerde acılar, umutlar ve kırgın hayaller olsa da, Rabbim zorlukların atlatılması için güç versin ve umutları yeşertsin.

Bu vesile ile halkımızın, Türk milletinin ve tüm Müslümanların Miraç Kandilini kutlar, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı ve sabır dilerim.”