Arıklı: "Mülkiyette yeni vurguna iznimiz yoktur"

Yeniden Doğuş Partisi Meclis gündeminde olan ve tekrar görüşülmek için komiteye geri çekilen, 1974 ten önce yabancıdan mal alanlarla ilgili yasaya şiddetle karşı çıkıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, bu konunun suiistimale çok açık bir konu olduğunu, büyük vurgunlara zemin hazırladığını ve YDP olarak bu vurguna alet olmayacaklarını bu sebeple ruhuna karşı oldukları bu yasanın Meclisten geçmesi halinde konuyu Anayasa Mahkemesine götürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

"Rumun Türk’e, Türkün Rum’a mal satmasının yasak olduğu bir dönemde 600 civarında bir gayri menkulün satışından bahsediyoruz. Ortada orijinal hiç bir belge yok. Mahkemeye yalnızca şehadet yasasının ön gördüğü şartların yerine getirilmesini yeterli görüyor bu yasa tasarısı. O şehadet yasasının uygulamada ne kadar suiistimal yaşandığı hala konuşuluyor... Hal böyle iken mahkemelerde açılmış 600 civarında ki davaya yasal kılıf hazırlıyoruz. Biz buna müsaade edemeyiz. Bizim dışımızdaki partilerin konuyu çok fazla irdelemediğini düşünüyoruz. Komite Başkan ve üyelerine saygımız var. Ama suiistimallere açık bu yasa tasarısı onların da içine sinmemiştir. Eminim ki bu rakamları görünce onlar da kararlarını yeniden gözden geçireceklerdir. Biz bu konu ile ilgili komite toplantısına da katılmayacağız... Yasa tasarısı Meclisten geçerse Mecliste de söylediğimiz gibi konuyu Anayasa mahkemesine götüreceğiz. İskan konusunda yeni suiistimallere izin vermemiz mümkün değil"...

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2020, 20:58