Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 9 günlük aranın ardından yasama gündemiyle toplandı.

Genel Kurul, bugün saat 10.30 da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda ilk olarak YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 62. Madde tahtında söz aldı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyeti yürüten Fatih Gemisi personelinin Güney Kıbrıs Rum yönetimi girişimiyle tutuklanması konuşuldu.

Arıklı, “Ne olacak deyip geçiştirmek doğru değil. KKTC olarak adım atmalıyız. Bu adımı Cumhurbaşkanı atmalı. Sayın Cumhurbaşkanı ciddi bir açıklama yapmadı. Sadece bayram mesajında Türkiye’ye ve hükümete ‘AB çatısı altında iki devletli çözüm ilkesine şiddetle karşı çıktığı, görevde olduğu sürece de buna karşı çıkacağı mesajını verdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hükümeti ve Meclisi yok sayamayacağını belirten Arıklı, “Yetki Mecliste, Meclisin içinde çıkan hükümettir. Sayın Cumhurbaşkanına bir daha hatırlatıyorum. 2003’teki olayı yeniden yaşamak istemiyoruz. İki devletli çözümün tartışılmasına şans verilmeli. Bu şansı peşinen berhava etmek, Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken bunun manipülasyon aracı olarak kullanmak doğru değil” şeklinde konuştu.