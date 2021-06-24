Arıklı'nın Sucuoğlu için kullandığı ifadeler UBP'yi karıştırdı

Hükümet ortağı YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın katıldığı bir televizyon programında "UBP Kurultayında Faiz sucuoğlu kazanırsa hükümetten çekiliriz" açıklaması siyasi kulisleri hareketlendirdi.

TAÇOY: "UBP GENEL BAŞKANININ KİM OLACAĞINA UBP'LİLER KARAR VERİR"

Kurultayda aday olması beklenen Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, sosyal medya hesabı üzerinden Arıklı’nın açıklamalarına tepki göstererek şunları kaydetti:

“Her şeyden önce şunu bilmeli ki; UBP genel başkanının kim olacağına, UBP'liler karar verir. Kiminle koalisyona girileceğine de UBP yetkili kurulları karar verir” diyen Taçoy, “Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin UBP kurultayına yönelik telkini varsa, bizim bilmediğimiz ve kendi bildiği ne varsa Sayın Arıklı açıklamalıdır. Türkiye'den kendisine kim, ‘şu aday seçilirse hükümetten çekil biz bunu istemiyoruz’ dedi, açıklamalıdır” şeklinde konuştu.

UBP’nin bu ülkenin en büyük ve en örgütlü partisi olduğuna da dikkat çeken Taçoy, şöyle devam etti:

“Bu açıklamalar Sn. Arıklı'nın haddi olmadığı gibi, beklentimiz UBP Genel başkanlığını geçici olarak yürüten Sn. Ersan Saner'in de kendisine gerekli en ağır cevabı vermesidir.

Bir UBP'liyi bir makama ancak UBP'liler getirir ve UBP'liler götürür.”

SUCUOĞLU: "SEN KİMSİN?..."

Yenidüzen'e konuşan UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu ise şunları kaydetti:

“Erhan Arıklı bir programda ismimi kullanarak beni ‘Türkiye’nin istemediği kişi’ olarak gösterdi. Erhan bey kanıtlarla beraber çıkıp Türkiye’nin beni neden istemediğini açıklasın o zaman. Benim ismimi her ikide bir ağzına almasın. Eğer benden bahsedecekse iki kez düşünsün. Gerçekten kalite çok düştü. Çocuklar gibi birbirimize laf atıyoruz. Ana sınıf çocuklarına benzedik. Aslında kendisine cevap vermeye bile değmez ama bazen de gerekiyor. Çıkıp herkese laf atıyor sonra ‘Özür dilerim, yanlış anlaşıldım’ cevabını veriyor.

Partisi ikiye bölünmüş durumda, bir vekili istifa ediyor, üyelerinin yarısı partiyle bağını kopardı. Kendi partisiyle uğraşacağına 19 vekili olan UBP’ye ayar çekmeye çalışıyor, aklınca tehdit ediyor. Sen kimsin?

Geçmişte de benim hakkımda yorumlar yapmıştı ama yaptığı yorumların hepsinin içi boştu. Robin Hood gibi olamaya çalışıyor diyeceğim ama çakma Robin Hood... Sosyal mecralarda kendisine yönelik yapılan yorumları izliyor ve kendisi adına ben üzülüyorum. Aslında biraz da tecrübesizliğine veriyorum.”

Eleştirileri yanıtlayan Erhan Arıklı ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dün akşam Kanal T de katıldığım bir programda güncel sorulara da cevap verdim...

Gelen bir soru üzerine UBP de Sayın Faiz Sucuğlunun kazanması halinde, YDP olarak Hükümetteki pozisyonumuzu tekrar gözden geçireceğimizi, kişisel tercihimin Hükümetten çekilme yönünde olacağını ama son sözü parti yetkili kurullarımın söyleyeceğini söyledim.

Ayrıca şunları da ilave ettim;" Biz YDP olarak şu anda tek bir milletvekiline sahibiz. Bizim çekilmemiz, hükümetin devamını etkilemez. Zaroğlunun desteği ile bu hükümet, 26 ile bizsiz de yoluna devam eder. Bir sıkıntı olmaz"

Bu açıklamama Sayın Sucuoğlu sert ve seviyesiz bir tepki gösterdi.

İşte cevabım; Sayın Sucuoğlu, benim bu demecim UBP nin kurultayına müdahale değildir. Bir durum tesbiti ve YDP nin olası bir durumda alacağı pozisyonun önceden ortaya konulmasıdır. Bu da bizim en doğal hakkımızdır. Tehdit veya şantaj hiç değildir.

Bir kez daha söylüyorum; Sizin seçilmeniz halinde, Parti yetkili kurullarım ne der bilmem. Ama kişisel düşüncem, Hükümetten derhal ayrılmamız gerektiği yönündedir.

Sizin başbakan olmanız halinde, bizsiz de yürüyebilecek bir Hükümette biz niye olalım?

Böylece Ekonomi Bakanlığı da sizin elinize geçer. Benim keyfi olarak zevk için yaptığım bahsettiğiniz zamları geri alırsınız. Bu zeka ve yeteneğin siz de fazlası ile var olduğuna eminim.

Ayrıca siz daha önce başka hükümet formüllerinin de olduğunu söylememiş mi idiniz. Buyurun peşinen elinizi rahatlatıyorum."

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021, 15:41