Arıklı: “Nüfus sayısı polemiği Cumhurbaşkanına yakışmıyor”

Bugün katıldığı bir televizyon programında gündemi ve özellikle “Nüfus sayısı” konusundaki bir soruya cevap veren Arıklı, Cumhurbaşkanının başlattığı “Nüfus” polemiğinin son derece yakışıksız bir üslupla devam ettiğini belirterek bu polemiğin devletin en başındaki bir şahsa yakışmadığını söyledi.

Arıklı; “Sayın Akıncı Devletimizin başındadır. Anayasaya göre “Kamu işlerinin kesintisiz ve düzenle yürütülmesini” sağlamakla mükelleftir. Devlet işlerinde düzensiz bir işlem söz konusu ise bunu kamuoyu önünde tartışmak ve polemik yaparak değil, ilgili makamları bizzat çağırıp onların bilgisine başvurarak müdahale etmeli, bir yanlış varsa hesap sorarak yapmalıdır.

Anlaşılıyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça, oy beklediği kesimlere mesaj gönderebilmek için toplumun birlik ve beraberliğini sarsacak adımları atmaktan kaçınmayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanına Anayasal görevlerinden biri olan, “Toplumun birlik ve beraberliğini temsil eder” maddesini bir kez daha hatırlatırım” dedi.

Arıklı, Hükümet icraatlarını ve Kamu Reformu Yasa Tasarısını da değerlendirerek; “ Bu Hükümet güya reform yapıyor gözükerek Türkiye’ye mesaj vermeye ve para koparmaya çalışıyor. Vazgeçin bu tür oyunlardan. Düzgün icraat, düzgün reform yapın. Biz de size destek verelim” dedi.