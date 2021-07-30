Arıklı: "Pandemi, KKTC Ekonomisini çok ciddi şekilde etkiledi"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Arıklı’yı ziyaret etti

Ziyarete Ak Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da katıldı.

27 ülkede temsilciliği olan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, amaç ve hizmetlerini Arıklı ile paylaştı.

Türkiye’de bir çok sektörde olduklarını açıklayan Orhan Aydın, Kıbrıs ve Türkiye açısından önlerinde iyi bir vizyon olduğunu söyledi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın Bakan Arıklı’ya kabulünde dolayı teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pandeminin KKTC Ekonomisini çok ciddi şekilde etkilediğini söyleyen Bakan Arıklı şunları söyledi:

Bizim ekonomimiz turizm ve yüksek öğretime bağlı. Ülkemizin 4’de 3 buçuğu bu iki hizmet sektöründen oluşuyor. Çok küçük bir bölümüde Güney Kıbrıs’tan gelen insanlardan oluşuyor. Pandemi dönemiyle turizm ve hem de kapılar kapanınca aylık bütçe gelirlerimiz maalesef 700 – 800 milyonlardan 40 – 50 milyonlara düştü.Kendi ayaklarımızın üzerinde durma mücadelesi veren bir yapıdan bir anda çok ciddi şekilde ekonomik kaosa düşmüş bir ülke içinde bulduk kendimizi. Hizmet sektörüne bağlı bir ekonomi Ada Ülkelerinde çok daha uzun süreli sürdürülebilir bir yapı olmadığını tecrübeyle görmüş olduk. Sanayi ve endüstrel tarıma yönelik bir takım çalışmalar yapmaya başladık. Bunla ilgili Türkiye ile ortaklaşa Güvercinlik bölgesinde güzel bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Orada üretilen şeyleri Türkiye’ye satabilmek için Türkiye Ticaret Bakanı hemen burada bir anlaşma yaptık ve Türkiye ile KKTC arasında anlaşmaya gittik”