Arıklı: "Şimdi Partimizi yeniden reorganize edeceğiz... Yeniden örgütleneceğiz"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı seçim sonuçlarını değerlendirirken içerden ve dışardan her türlü komplo ve arkadan hançerlemelere rağmen partisinin bu seçimlerden, oylarını ve Milletvekili sayısını koruyarak çıktığını savundu.

Arıklı;: "Birbirinden değerli ama büyük kısmı genç ve tecrübesiz 50 aday ile mücadele ettik." diyerek bu seçimlerin kendileri açısından en önemli kısmının, parti olarak bu aadaylarını davalarına kazandırmalarının olduğuna değindi.

Arıklı şunları kaydetti: "Şimdi Partimizi yeniden reorganize edeceğiz. Yeniden örgütleneceğiz... Önümüzde uzun bir süre var. Bu süreyi iyi değerlendirmek boynumuzun borcudur. Ben, Partimize oyları ile destek veren, veya vermeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi günlerde buluşmak dileği ile..."