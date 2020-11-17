Arıklı: “Siyasi erk gerektiği gibi icraatlar yapamazsa seçim sürecindeki gibi inisiyatifler alınacak”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bugüne Dair’de Nazar Erişkin’in konuğu oldu.

Programda UBP’nin Hp ile yapmış olduğu koalisyon görüşmelerini yorumlayan Arıklı, HP’nin görüşmelerde Maliye Bakanlığı’nı istediğini, kendisine bu bilginin UBP’liler tarafından verildiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyanın neresine giderse, lider olarak karşılanacağını ancak onun yanında Cumhurbaşkanı’nın Denktaş gibi durmasını beklediğini söyledi,

Arıklı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın henüz toy olduğunu savunarak “Daha pişmesi lazım” dedi.

Programda Tatar’ı kendisinin de desteklediğinin hatırlatılması üzerine Arıklı: “Destek vermemiz eleştirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor, elbette kendisine eleştirilerimizi iletiyoruz” açıklaması yaptı.

Türkiye’nin buradaki bürokratik ve siyasi konularda problem yaratanlarla alakalı olarak artık inisiyatif alacağını düşündüğünü söyleyen Arıklı, bundan sonraki süreçlerde, siyasin erkin gerektiği gibi icraatlar yapmaması halinde, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki gibi durumların yaşanabileceğini bunun dizayn değil inisiyatif alma olduğunu söyledi.