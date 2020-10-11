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Arıklı, sonuçları değerlendirdi

Arıklı, sonuçları değerlendirdi
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Yeniden Doğu Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, partisinin yarın MYK toplantısı yapacağını ve seçim sonuçlarını değerlendireceğini; istifası da dahil her şeyin görüşüleceğini açıkladı.
Arıklı, seçim sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında,  2. tur için parti tavrının ise, Çarşamba günü açıklanacağını duyurdu.

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