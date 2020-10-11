Yeniden Doğu Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, partisinin yarın MYK toplantısı yapacağını ve seçim sonuçlarını değerlendireceğini; istifası da dahil her şeyin görüşüleceğini açıkladı.
Arıklı, seçim sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında, 2. tur için parti tavrının ise, Çarşamba günü açıklanacağını duyurdu.
Arıklı, sonuçları değerlendirdi
Yeniden Doğu Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, partisinin yarın MYK toplantısı yapacağını ve seçim sonuçlarını değerlendireceğini; istifası da dahil her şeyin görüşüleceğini açıkladı.
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