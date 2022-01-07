Arıklı: “UBP kendi kurduğu düzenin değişmesini istemiyor”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi’nin kendi kurduğu düzenin değişmesini istemediğini” savundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve milletvekili adayları Tatlısu’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Erhan Arıklı, ülkedeki mevcut düzenin değişmesi gerektiği görüşünü yineleyerek, “Benim vatandaşım çocuklarına mutlu huzurlu bir gelecek yaratabilmişse, gidecek mevcut düzeni kuran ve bu düzeni yaşatan siyasi partileri tekrar iş başına getirecek ve beş yıl daha onunla idare edecek. Ya da düzenden memnun değilse, ‘Bu düzen soygun düzenidir, bir avuç vurguncuya bizleri köle yaptılar, ben çoluğuma çocuğuma mutlu huzurlu bir gelecek vaat edemiyorum, evimin ihtiyacını karşılayamıyorum, aldığım maaşlar aybaşını getiremiyorum, geleceğim meçhul’ diyorsa bu düzeni değiştirecek. Bu sisteme dur diyecek, bir siyasi partiyi vatandaşlarımın iş başına getirmesi lazım” şeklinde konuştu.

“BU ÜLKENİN ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNU YOKTUR”

Arıklı, 11 aylık bakanlık dönemine de değinerek, “11 aylık hükümet döneminde gördüm ki, bu ülkenin çözülemeyecek sorunları yoktur. Bu sorunları çözmekten, ehliyetsiz, aciz, beceriksiz, liyakatsiz ve güç odaklarına, sermayeye köle olmuş, iradesini teslim etmiş siyasiler ve siyasi partiler var” dedi.

“Ve gördüm ki, Anavatan TC’nin 2001 yılından itibaren KKTC hükümetlerine sunduğu, imzalattığı hiçbir Ekonomik Protokolün maddeleri uygulanmadı” diyen Arıklı, “ Adamlar bu düzenin değişmesin istemiyorlar. Adamlar garibanın sırtından kene gibi beslenen güç odaklarına asla ses çıkartamıyorlar… Düşünün ki TC yıllardan beridir imzalanan her protokolde yer alan reform maddelerine dokunmadılar. Ben göreve gelir gelmez Hal Yasası’nın geçirdim ancak UBP destek vermediği için hala Meclis’te komitede bekliyor… UBP korkuyor… 350 milyon TL’lik bir pasta 40 tane toptancının cebine giriyor. Toptancıdan korkuyorlar… Bunların çözüm yolları var ama bunu yapacak olan siyasi iradeye de ihtiyaç var. UBP’nin bugüne kadar engellemelerinden anladım ki, UBP kurduğu bu düzenin asla değişmesini istemiyor” ifadelerinde bulundu.