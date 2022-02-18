Arıklı: "UBP’nin üçüncü ortakla anlaşmasını bekliyoruz"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile hükümette yer alma konusunda anlaştıklarını açıklayarak, UBP’nin üçüncü ortakla anlaşmasını beklediklerini söyledi.
Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, UBP ile yürüttükleri hükümet kurma çalışmalarında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile kurumlardan Serbest Liman ve Bölge İdaresi ile Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.’nin YDP’de olacağı bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Öte yandan, Serbest Liman ve Bölge İdaresi ile Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd., devam eden hükümette Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı kurumlar idi.