Arıklı: "Yargıdaki atamalar, hukukçular içerisinde ciddi kaygılar yaratıyor"

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, Mecliste “Yargıda Atamalar ve LAÜ’nün sorunları” konusundaki konuşmasında, yargıyı yıpratmamak gerektiğine işaret ederek, yargının kendi içinde nasıl işlediğinin de sorgulanması gerektiğini belirtti.

Arıklı, 12 tane savcı yardımcısı atandığını bunun sınavla yapılmadığını söyleyerek, alınan kişilerin akrabalık ve komşuluk gibi ilişkiler içinde yapıldığını iddia etti.

Meclisin bu konuda tavır belirlemesi gerektiğini dile getiren Arıklı, sınavla atamanın sağlanmasına yönelik adım atılmasını istedi.

Arıklı, atamalar konusunda hukukçular arasında ciddi kaygılar yaşandığını savundu ve hükümetin gerekli adımları atmasını talep etti.

LAÜ’deki sorunlar ve sıkıntılara da değinen Arıklı, LAÜ’de, DAÜ’ye göre çok daha kısıtlı imkanlar içinde bir akademik yaşam bulunduğunu ifade ederek, buna yönelik rakamlarla ilgili bilgi verdi.

Arıklı, iki üniversite arasında büyük bir akademik fark ve öğretim görevlileri arasında sözleşme-maaş farkları olduğunu kaydetti.

LAÜ’de denetim yapılmadığını, bundan dolayı da net bütçe rakamı verilemeyeceğini söyleyen Arıklı, bütçenin doğru harcanıp harcanmadığının bilinemeyeceğini, bu yüzden LAÜ’de bir tüzük yeniliği gerekliliğine işaret etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, yargı atamalarının bilgilerine geldiğini, ancak atamaların hükümet dışında olduğunu söyledi. Hükümete mensup kişilerin atandığına ilişkin bilgilerin doğru olmadığını kaydeden Özyiğit, başvuranlar arasında yer alan yakın tanıdıklarının değil de muhalefetten birilerinin atandığını belirtti.

“Yargıda bir reform kaçınılmaz” diyen Özyiğit, adalet dağıtacak kişiler için bunun gerekli olduğunu söyledi.

DAÜ’de bütün partilere mensup kişiler olduğunu ve burada yapılan tüzük değişikliğinin birine veya kişilere özel yapılmadığını ifade eden Özyiğit, DAÜ ile LAÜ arasında karşılaştırmaya değinirken, aynı endişeleri paylaştıklarını ancak LAÜ’de son yıllarda ciddi bir atılım olduğunu ve bölgeye katkıları olduğunu kaydetti.

Özyiğit, LAÜ’ye bir düzenleme yapıldığını ve önümüzdeki günlerde adım atmaya kararlı olduklarını, hazırlanan tüzük ile ilgili adımların atılacağını söyledi. Özyiğit, LAÜ’de bu adımların atılacağını her şeyin açık şeffaf olacağını, herkesin hakkını alacağı huzurlu bir ortamda çalışmalarının sağlanacağını dile getirdi.

Erhan Arıklı yeniden söz alarak, açıklamalarından dolayı bakana teşekkür etti. Konuşması sırasında maksadını aşan bir cümle kullandığını düşündüğünü kaydeden Arıklı, DAÜ’de Başbakan ve Başbakan Yardımcısına göre bir tüzük değişikliği yapıldığı yönünde bir ifade kullandığını ancak amacının bu olmadığını, siyaset yasağıyla ilgili bir yanlışlığa işaret etmek istediğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yerinden söz alarak, bu konuda yasa değişikliği değil, tüzük değişikliği yapıldığını, kişiler özelinde bir değişiklik yapılmadığını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 17:48