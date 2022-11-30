Arıklı: “YDP halkın umududur”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hükümet ortakları olarak yerel seçimlerden güçlü çıkmaları gerektiğini belirterek “YDP halkın umududur” dedi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, YDP, yerel seçimlere yönelik belediye başkan ve belediye meclis üyesi adayları için dün gece Yakın Doğu Üniversitesi’nde aday tanıtım şöleni düzenledi.

Şölende konuşan YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Bu seçimi siz değerli dava arkadaşlarımızla birlikte, Cenab-ı Allah nasip ederse zafere ulaştırmak boynumuzun borcu. Bunun için yola çıktık, Allah yolumuzu açık etsin” ifadelerini kullandı.

Gecede, Arıklı yaptığı konuşmanın ardından, adayları bölgelerine göre sahneye çağırarak partililere takdim etti.

- “Yerel seçimler genel seçim havasına büründü”

Arıklı, yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin bir genel seçim havasına büründüğü ifade etti.

Bir tarafta milli davaya inanan, Anavatan Türkiye’ye canı gönülden bağlı, Türkiye ile birlikte Kıbrıs politikasını yürütmeye çalışan ama aynı zamanda da Türkiyenin yıllardan beri ısrar ettiği, yapılması için her gelen hükümete ricada bulunduğu reformları, yapısal dönüşümü gerçekleştirmek için kurulmuş olan bir hükümetin bulunduğunu kaydeden Arıklı, diğer yanda ise özellikle AB ve ABD’nin desteğindeki muhalefet partilerinin yer aldığını savundu.

Koalisyon ortaklarının hükümeti oluştururken yerel seçimlerde ittifak yapma konusunda anlaştığını belirten Arıklı, muhalefet partilerinin seçimlerde ciddi bir güç elde etmesi halinde Türkiye ile birlikte hazırlanan Kıbrıs politikasının sekteye uğrayacağını, hem cumhurbaşkanlığı hem de hükümetin meşrutiyetinin tartışmaya açılacağını ifade etti.

Belediye başkan adaylarının yapılan anketlerle belirlendiğine işaret eden Arıklı, sözlerine şöyle devam etti:

“Başkan adaylarını anketle belirledik ancak her siyasi partinin, kendi belediye meclis adaylarını belirlemesi konusunda anlaştık. Belediye meclis üyelerimizi belirlemek için gece gündüz çalışan başta Genel Sekreterim ve ilçe başkanlarımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve Allah onlardan razı olsun diyorum.”

- “YDP’nin hükümet içinde ayrı bir yeri var”

Arıklı, YDP’nin hükümet içinde ayrı bir yeri olduğunu, çok önemli bir bakanlığın ellerinde olduğunu belirterek “Bu hükümet 2027 yılına kadar devam edecek bir hükümet. Bu süre içerisinde başka seçim yok. Bu yerel seçimlerden sonra başka seçim olmayacak. Önümüzde önemli bir icraat dönemi var. İstihdam kapılarını açacak, halka refah getirecek, devletim kronikleşmiş sorunlarını çözecek adımları bu dönemde atacağız” dedi.

Erhan Arıklı, partililere seslenerek hükümete zaman tanınması halinde birçoğunun beklentilerinin gerçekleşeceğini vurguladı.

Arıklı, konuşmasının son bölümünde ise, özellikle genç ve dinamik partililerden oluşan belediye meclis adaylarına seslendi.

- “Genç ve dinamik yüzler bayrağı alıp ileriye götürecek”

Arıklı, bayrağı alıp ileriye götürecek genç ve dinamik gençler sayesinde partinin yeni yüzler kazandığını, YDP’nin şimdiye kadar kimseyi yarı yolda bırakmadığını ancak YDP’nin yükselişini engellemek için içeriden iki kez darbe yediklerini, buna rağmen güçlenerek yola devam ettiklerini ifade etti.

“Bir müddet sonra bayrağı bu genç arkadaşlarımıza devredeceğiz. Bu seçimi bir staj seçimi olarak düşünün. Birkaç sene sonra genel seçim olduğunda 50 tane pırıl pırıl genç bayrağı hedefine götürecek arkadaşlarımız olacak ve milletvekilliği için yarışacaklar. Bu dönemde yapacağımız icraatlarla o arkadaşlarımız meclise belki 10-15 civarında milletvekli olarak gidecekler, belki de hükümeti kuracaklar. Onun için siz değerli arkadaşlarım lütfen bu seçim psikolojisini, seçmen psikolojisini iyi öğrenin seçmenleri tanıyın” diyen Arıklı, “25 Aralık’a kadar gece gündüz uyumayacağız. 26 Aralık’ta bambaşka bir dünyaya uyanacağız” ifadelerini kullandı.