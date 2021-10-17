Arıklı: "YDP, halkın umududur"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 5. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Lefkoşa’da Concorde Otel’de düzenlenen törende partililer, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı coşkuyla karşıladı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı törende yaptığı konuşmada partililere seslendi. Arıklı, “YDP umudun adıdır; çocuklarımızın, torunlarımızın umududur” dedi.

Arıklı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“YDP, Kıbrıs Türk halkının umududur. KKTC’nin yaşatılmasını ve kökleşmesini isteyenlerin umududur. Kurulduğu ilk gün, az kişilik bir ekiple yola çıkan bu parti, kısa sürede binlerce kişinin umudu oldu ve katıldığı ilk seçimde büyük bir başarı göstererek meclise girmeyi başardı. Mecliste ilk olarak, nasıl muhalefet yapılacağını gösterdik. Ardından, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, YDP’nin istemeyeceği adayın, kazanmayacağını söyledik ve sayın Ersin Tatar’ın kazanmasında büyük rol oynadık.

Birbirine inanan, birbirine güvenen, inançlı ve imanlı azınlık bir gurup, menfaate dayalı on binlerce kişiden oluşan bir gurubu çok rahat bir şekilde mağlup edebilir. Biz 650 kişi ile yola çıktığımızda, herkes bizim baraj altında kalacağımızı düşünüyordu. Bunlardan bir şey çıkmaz diyordu. Allah’ıma şükür, şunda 10 bin üyeyi aşmış durumdayız. Bunca oyuna, bunca yalana, bunca iftiraya rağmen, şu ana kadar yapılan tüm anketlerde ilk 3’te gösteriliyoruz. İlk 3 içinde olmak bizi kesmez. Hedef, bu meşaleyi başbakanlığa götürmektir.

Hükümette ki 10 aylık süre içerisinde, her türlü imkansızlığa rağmen, bizi içeriden bölüp parçalama gayretlerine rağmen, KKTC’de bugüne kadar yapılamayan, pek çok işe imza attık. Bu başarılarımızı ve gayretlerimizi, birçok basın ve muhaliflerimiz görmek istemiyor. Ama inanın ki YDP’nin bu 10 aylık süreçte yaptıkları, gelecekte yapacaklarının teminatıdır. Bu süreçte, KIBTEK’teki 100 milyonlarca liralık yolsuzlukların üzerine gittik ve adrese teslim ihaleleri durdurduk. Bize karşı kampanya yürüten şer ocaklarının karşısında, dimdik durduk. Öte yandan, 45 yılda başarılamayan, KKTC üzerinde ki ticari ambargoyu biz kaldırdık. Artık KKTC’de üretilen her türlü ürün, Türkiye Cumhuriyeti üzerinden Avrupa’ya İngiltere’ye pazarlama imkânı elde ettik. Bunca yıldır siyasilerin elde tuttuğu bu argümanı ve malzemeyi ellerinden aldık. Artık bundan sonra pazar sorunumuz olmadığına göre, üreteceğiz, üreten bir toplum olacağız ve ürettiğimizi satacağız. Bu şekilde, 3 yıl içerisinde, artık Türkiye’den yardım isteyen bir halk olmaktan kurtulacağız. Bunun için Güvercinlik bölgesinde, organize sanayi bölgesi açıyoruz. Orada 150 den fazla küçük ölçekli fabrika kurulacak. Binlerce gencimiz orada iş bulacak. Orada üreteceğiz, ürettiğimizi satacağız. Planlı ve programlı üretimin önünü açıyoruz.

YDP, bir taraftan bunları yaparken, diğer taraftan da hiçbir siyasi partinin cesaret edemediği adımı atarak, milyonlarca liralık akaryakıt kaçakçılığının önüne geçerek, akaryakıtta otomasyon sistemine geçti. Çavuşoğlu kardeşim, bana Bakanlar Kurulunda dedi ki, "senden önce bu adımı atmaya hiç kimsenin gücü yetmedi. Bu adımı sen atarsan, otomasyon sistemine geçersen ve akaryakıt kaçakçılığını önlersen seni herkesin önünde tebrik edeceğim" dedi ve bizde Allaha Şükür bunu başardık. Çünkü, YDP’nin kimseye diyet borcu yok. YDP’nin hesap vereceği sermaye gurubu yok! YDP’nin hesap vereceği yalnızca 2 kutsal makam var; birisi siz değerli halkımız, birisi de bizleri yaratan Cenab-ı Allah’tır ve ancak ona hesap veririz!

Önümüzde ki hafta içinde, çok büyük ihtimalle erken seçim tarihi belirlenecek. Bizler için en uygun tarih 26 Aralıktır. Büyük ihtimalle, diğer siyasi partilerin de onayı ile, 26 Aralık 2021’de erken genel seçimler olacak.

Bu seçimlerde, YDP olarak, tabanımızla, halkımızla daha fazla yüzleşeceğiz. Yaptıklarımızı anlatacağız, yapamadıklarımızdan dolayı özür dileyeceğiz. Ve biz vatandaşlardan, 1 kereye mahsus emanet oy isteyeceğiz. Şayet, YDP’nin yeni bir hükümet kurmasına imkân tanınırsa, yeterli Milletvekili sayısı verilirse, 3 yıl içerisinde KKTC’nin makus talihini değiştirmezsek, namerdiz.”

ÖZTÜRK: ZAMAN, YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ ZAMANIDIR

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk de yaptığı konuşmada, YDP kuruluş aşaması ve bugünlere gelişini anlatarak, yanlarında olan herkese teşekkürlerini sundu.

Öztürk konuşmasında şunları söyledi:

“Zaman, Yeniden Doğuş Partisi, ve partililerin zamanıdır. Bizim bir hedefimiz vardır; öncelikle yaşlılarımızın gönlünü almak, daha sonra çocukların gülücüğü ve en önemlisi fakirlerin gönlünü almak. Biz YDP olarak Kıbrıs’ta yaşayan her bireyin; ırkına, kökenine, inancına bakmadan haklarını korumak ve kollamak için buradayız. Biz herkes için adalet, herkes için eşitlik için bu yola çıktık.”