Arıklı: “Yol çalışmaları artarak ülkenin dört bir yanına yayılacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Karayolları Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü kapsamında yenileme çalışmaları devam eden köy yollarında incelemelerde bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bir kısmı Güney Mesarya’da bulunan ve protokolde “Batı Bölgesi” olarak sınıflandırılan, Ercan- Havalimanı Gaziköy, Gaziköy Yol Ayrımı-Dilekkaya-Yiğitler, Paşaköy-Vadili-İnönü, Vadili-Akdoğan-Türkmenköy ile Türkmenköy Kavşağı-Dörtyol güzergahlarında incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Arıklı, “Bu yılın sonuna kadar 322km’lik köy yolu yenileme projesinin tamamlanması için ilgili tüm taraflar seferber olmuş durumda. Amacımız, halkımıza güvenli ulaşım sağlama yanında kırsal kesimin ekonomik olarak hareketlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu nedenle desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Bakan Arıklı, karayolu altyapı çalışmalarının hava koşullarıyla bağlantılı olduğunu ve yağışlı dönemlerde çalışmalara ara verilmek zorunda kalındığını belirterek şöyle konuştu:

“Önümüz yaz. Yol çalışmalarının artarak ülkenin dört bir yanına yayıldığını göreceğiz. Zafer Burnu’ndan Sardazamköy’e, Bostancı’dan Güvercinlik’e kadar olan toplam 27 güzergah yenilenecek.”

Bakan Arıklı’ya incelemeleri sırasında, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın , T.C. Karayolları Kıbrıs Koordinatörü Aykut Mutlu ve diğer bakanlık yetkilileri eşlik etti.

322km’lik köy yolu yenileme projesi ile ilgili protokol, Şubat 2021’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanmıştı.