“Arılar İçin Çiçek Ekelim” etkinliği yapıldı

Slow Food Salamis, Yeniboğaziçi Cittaslow Çocuk Belediyesi ile iş birliğinde, “Arılar İçin Çiçek Ekelim” etkinliği düzenledi.

Slow Food Salamis’ten verilen bilgiye göre, etkinlik, “20 Mayıs Dünya Arı Günü ve 22 Mayıs Dünya Bioçeşitlilik Günü” dolayısıyla yapıldı.

Yeniboğaziçi Belediyesi Çocuk Parkı'nda yer alan etkinlikte, arıların sevdiği çiçekler ekildi ve çocuklar ile arıların sevdiği bitkilerin tohumları ile tohum topları yapıldı. Etkinlikte, arılar, tohumlar ve biyolojik çeşitliliğin önemi vurgulandı.

Slow Food Salamis lideri Umut Kurşun, 20 Mayıs Dünya Arı Günü ve 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Arıları ve tohumları koruyalım” teması ile kutlanan Uluslararası Arıları Koruma Günü ve Biyolojikçeşitlilik Günü'nün amacının; “sürdürülebilir bir dünya ve yaşam için en değerli kaynağı olan biyoçeşitliliğimizin korunması ile ilgili farkındalık yaratmak” olduğunu kaydetti.

Arıların tozlaşma ve bioçeşitlilik açısından önemine işaret eden Kurşun, arıların azaldığı bir ortamda, meyve-sebze verim ve ürün kalitesi ciddi miktarda düştüğünü belirtti, günümüzde arı nüfusunun, böcek ilacı kullanımı, GDO’lar ve habitat kaybı nedeniyle tehdit altında olduğuna işaret etti.

Kurşun, arıları korumak için bazı pratik önerilerde de bulunarak, “Arıların en sevdiği bitkileri bahçe ve balkonunuza ekelim, arıların beslendiği doğal ortamları, çayırları koruyalım, bahçemizde böcek ilacı kullanmaktan vazgeçelim” çağrısında bulundu.