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Arıtma tesisi çevresine nar fidanı

Arıtma tesisi çevresine nar fidanı
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Güzelyurt Belediyesi’nin en büyük projelerinden biri olan “arıtılan suyun tarımsal amaçlı kullanılması” projesi kapsamında tesis çevresine fidan dikimleri devam ediyor.

Belediye açıklamasına göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile uzun yıllar bölgeye büyük hizmetler vererek Güzelyurt Belediye başkanlığı yapan İsfendiyar Açıksöz, bugün tesisin çevresinde nar fidanı ekti.

Tesis çevresine ekilen nar fidanları ve daha önce oluşturulan narenciye ile zeytin bahçeleri “arıtılan suyun tarımsal amaçlı kullanılmasına” projesi kapsamında sulanarak projeye örnek teşkil edecek. 

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