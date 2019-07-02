Arkadaşının evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Polis, dün saat 08:00 sıralarında, Gönyeli’de sakin Mustafa Nazıf Ahmet'in (E-75), arkadaşının ikametgahında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitidiğini açıkladı.

Öte yandan 29.06.2019 tarihinde, Çatalköy’de deniz içerisinde yüzdüğü sırada yaşamını yitiren Yusuf İzzettin IŞIK (E-64), 1.7.2019 tarihinde Gazimağusa’da deniz içerisinde yaşamını yitiren Ali Mücahit SIRMACI (E-59) ve Tatlısu’da deniz içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Mustafa Kemal TEKGÜÇ (E-72) ölüm nedenlerinin tespiti için otopsileri yapıldı.

Yapılan otopsi neticesinde, Yusuf İzzettin IŞIK ve Ali Mücahit SIRMACI’nın ölüm sebebinin “suda boğulma”, Mustafa Kemal TEKGÜÇ’ün ölüm sebebinin ise “kalp yetmezliği ve buna bağlı olarak gelişen suda boğulma” neticesinde olduğu tespit edildi.