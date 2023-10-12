Armağan Candan AKPA toplantısı için Strazburg’da...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nin (AKPA) sonbahar oturumu için Strazburg’a gitti.
İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmaların ve kayıpların burada da ciddi endişe ile karşılandığını ifade eden Armağan Candan, savaşın bir an önce sona ermesi için ciddi çağrılar yapıldığını söyledi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananların da gündemin ilk sıralarında olduğunu kaydeden Candan, Strazburg’un dünyada çok taraflı diplomasinin yürütüldüğü önemli bir yer olduğunu, kendilerinin de Kıbrıslı Türk milletvekilleri olarak buradaki tartışmaları takip edip gerektiğinde söz alarak fikirlerini paylaştıklarını vurguladı.