Armağan Candan AKPA toplantısı için Strazburg’da...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nin (AKPA) sonbahar oturumu için Strazburg’a gitti.

Partinin basın bürosu aracılığıyla açıklama yapan Candan, bir önceki genel kurulda Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, İsrail, Lübnan ve Mısır arasındaki ilişkilerle Doğu Akdeniz’de nasıl bir iş birliği yapılabileceğine ilişkin ve doğrudan Kıbrıs’ı ilgilendiren rapor ve karar çalışmaları olduğunu ancak bu defaki gündemin İsrail-Filistin çatışmalarının gölgesinde kaldığını belirtti.

İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmaların ve kayıpların burada da ciddi endişe ile karşılandığını ifade eden Armağan Candan, savaşın bir an önce sona ermesi için ciddi çağrılar yapıldığını söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananların da gündemin ilk sıralarında olduğunu kaydeden Candan, Strazburg’un dünyada çok taraflı diplomasinin yürütüldüğü önemli bir yer olduğunu, kendilerinin de Kıbrıslı Türk milletvekilleri olarak buradaki tartışmaları takip edip gerektiğinde söz alarak fikirlerini paylaştıklarını vurguladı.