Armağan Candan'dan önemli uyarı

CTP Güzelyurt Milletevekili Armağan Candan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada khvehanelere dikkati çekti ve şunları yazdı:

"Kahveler/gaveler hayatımızın/kültürümüzün önemli bir parçası. Görüyorum ki insanlarımız ve özellikle risk grubunda bulunan yaşlılarımız kahvelerde tavla, kağıt oynamaya devam ediyor. Bu da virüsün yayılmasını hızlandırabilir. Bir süre oynamamakta fayda var. İlla ki oynanacaksa öncesinde ve sonrasında ellerimizi dezenfekte edelim. Kahveciler oyun masalarını ve tavlaları iyice temizlemeli. Belediyeler ve köy muhtarlarımız uyarılarda bulunmalı, bu gibi yerelere dezenfektanlar, kolonyalar sağlanmalı. Hepimizin iyiliği için..."