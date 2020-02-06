Arpalık Şehitleri anıldı

Rum saldırıları sonucu 6 Şubat 1964 tarihinde hayatını kaybeden Arpalık Şehitleri için Tekke Bahçesi Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törende, Arpalık şehitleri Hasan Mulla, Hasan M. Mustafa, İsmail Musa, Mani, Mehmet Hüseyin ve Mustafa Osman Margili anıldı.

Törene, Cumhuriyet Meclis, Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, yönetim kurulu üyeleri ile muharip derneklerin temsilcileri katıldı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Sekreteri Mehmet Kasabalı, törende yaptığı konuşmada, 56 yıl önce Enosis ve Akritas Planı hayali kuran Rum barbarlığına karşı kısıtlı imkânlarıyla direnen ve Türklük adına "Bu Adada biz de varız" diyen Arpalık halkının şanlı bir müdafaayı gerçekleştirdiğini belirtti.

Kasabalı, Rum aracına ateş açıldığı gerekçesiyle başlatılan saldırılarda köyde hayvanların dahi öldürüldüğünü saldırı sonrası köyün adeta uçak bombardımanına uğradığını yabancı kaynaklarca da kaydedildiğini söyledi.

Tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı, konuşmaların ardından din görevlisinin dua okuması ve mezarlara çiçek bırakılmasıyla tören sona erdi.