Arsen Angı'dan tepki

Genç İşadamları Derneği eski Başkanı Arsen Angı, yoğun yağışlar sonrası işyerinde yaşadığı mağduriyetleri sosyal medya hesabından anlatarak yetkilileri eleştirdi.

Angı, şunları yazdı.

"Yoğun yağan yağmurlar sonucu iş yerimizin yanındaki dere geldi ve normalde Lefkoşa-Mağusa anayolunun altından geçip kendi yatağında ilerlemesi gerekirken bizim binalarımızın içerisine girmiş yaklaşık 80cm'e kadar yükselmiştir. Bir çok makinaların elektronik aksamları, bilgisayarlar, elektrik sistemi, motorlar v.s. dahil olmak üzere büyük zararlar vermiştir. Olayın gerçekleşme sebebine baktığımızda yolun karşı tarafında yapılan inşaat çalışmalarında derenin önünün tamamen kapalı olduğu ve perde duvarların dere yatapının içerisine yapıldığı açıkca görülmektedir. Dere şu anda Lefkoşa-Mağusa anayolunun üzerinden doğuya doğru akmaktadır. Bu bir doğal afet değildir. Bencillik, iş bilmezlik, beceriksizlik ve vurdum duymazlığın sonucudur. Gerçekten bir hukuk devletiysek eğer bu derenin önünü kapatanlar, kapatılmasına ve duvarın yapılmasına izin verenler veya göz yumanlar şu an itibarıyle poliste olurlardı.

Çok şükür cana zarar gelmedi. Malı yine çalışır yaparız. Ama esas mesele ülkeyi yönetenler bundan sonra ne yapacaklar? Bir şiro getirip bu derenin önünü açacak mı yoksa "yılların alt yapı sorunudur", "eksikliklerimiz var" v.s. mi diyecekler? Duvarın yapımı şu an devam ediyor, işçiler çalışıyor. Bunu bana kim izah edebilir?"