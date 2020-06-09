Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam, 8-14 Haziran Uluslararası Arşivcilik Haftası nedeniyle mesaj yayınladı.

Sadrazam, 9 Haziran 1948’te kurulan Uluslararası Arşivcilik Konseyi’nin (ICA), arşivciliğin toplumsal önemini halk kitleleri ile paylaşmak amacıyla kuruluş günü kutlamaları ile başlattığı etkinlikleri, bu yıl 8-14 Haziran arasında “Arşivcilik Haftası” olarak kutlayacağını hatırlattı. Sadarazam, Arşivcilik Haftası’nın bu yılki ana temasının, “Bilgi Toplumunun Güçlendirilmesi- Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bilgi” olarak belirlendiğini kaydetti.

“KİL TABLETLER, YAPAY ZEKA TEMELLİ VERİ BANKALARINA DÖNÜŞMEKTE”

“Arşiv, geçmişte üretilen ve toplumsal tarihi ilgilendiren her türlü belge ve bilginin uygun koşullarda gelecek kuşaklara aktarılması düşüncesinden doğmuştur” diyen Sadrazam, “Günümüzde arşivcilik alanındaki gelişme ve dönüşümler hızla devam etmektedir. Anadolu ve Mezopotamya’daki kent devletlerinin kil tabletlerde oluşturulan arşivleri, günümüzde yapay zeka temelli veri bankalarına dönüşmektedir” ifadesini kullandı.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Arşivin temel işlevi arşivlik malzemenin tespit edilmesi, sınıflanması, kayba uğramadan saklanması ve nihai yararlanıcıya sunulmasıdır. Geçmişe olan merakımız, bizi biz yapan tarihimizi araştırmaya yöneltirken, arşivlik malzememiz de toplumsal kimliğimizin köklerine ulaşmamızı sağlayan en temel araçlarımız olmaktadır.

Günümüzde toplumsal beklentilerin değişmesi nedeniyle arşivcilik, malzeme odaklı anlayışı terk ederek, kullanıcı odaklı bir anlayışa doğru hızla evrim geçirmektedir. Güvenilirlik niteliği ile toplumsal hafızanın merkezinde yer alan arşivlerin kalitesi, sahip oldukları malzemeyi koruma yetenekleriyle malzemeyi kullanıma sunma yükümlülüklerini ne ölçüde ve hangi koşullarda yerine getirdikleri ile değerlendirilmektedir.”

KKTC MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ, ULUSLARARASI ARŞİVCİLİK KONSEYİ’NE ÜYE

Geçmişle bugün arasında bir köprü görevi üstlenen, toplumsal hafızanın kayıt merkezileri olan arşivlerin, ulus ve devletlerin en değerli hazinesi olduğunu vurgulayan Sadrazam, bu bilinçle, 9 Ağustos 1971’de kurulan Kıbrıs Türk Milli Arşivi’nin, zaman içerisinde işlevlerini çağdaş beklentilere uygun tarzda gelişme gösterdiğini ve uluslararası kriterlere uygun hizmet vermeye başladığını kaydetti. Sadrazam, KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin, 1977 yılında Uluslararası Arşivcilik Konseyi’ne –ICA “C” Kategorisinde üye kabul edildiğini de hatırlattı.

Sadrazam, 8-14 Haziran 2020 Arşivcilik Haftası vesilesiyle Uluslararası Arşivcilik Konseyi’nin Kovid-19 Pandemisi’ne ilişkin yayınladığı bildirideki şu mesajları da paylaştı:

KARARLAR MUTLAKA BELGELENMELİDİR

“COVID-19 salgınıyla baş etmek için eşi görülmemiş adımlar atan ve milyarlarca insanın güvenliğini ve toplumlarının sosyal, ekonomik ve kültürel refahı korumaya çalışan hükümetlerin aldıkları kararların hukukiliğini sürdürmeleri için tümü kesinlikle belgelemelidir. Pandeminin yarattığı güçlükler, hükümetlerin kararlarını oluştururken kullandıkları veri analiz süreçlerini ve kritik bilgileri belgelemekten muaf tutulmaları için gerekçe gösterilemez. Tüm karar vericiler aldıkları kararlardan hem acil durum sırasında kendi toplumlarına ve hem de sonrasında gelecek nesillere karşı hukuki olarak sorumludurlar. Böylesi durumda dijital ses ve görüntü kayıtlarının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.”

SERGİYE 14 HAZİRAN’A KADAR ULAŞILABİLECEK

Ejdan Sadrazam, KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi olarak, Uluslararası Arşivcilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde bu yıl yaşanan Covid 19 Salgını nedeniyle http://www.arsiv.gov.ct.tr adresinde arşivlik malzememize ilişkin oluşturulan sergiye de 14 Haziran’a kadar ulaşılabileceğini duyurdu.