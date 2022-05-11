Arter mesaj yayınladı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayatın içinde daha çok görünür olmalarını sağlamanın amaçlandığına vurgu yaptı.

Arter, “Engelliler Haftası” dolayısıyla yayımladığı mesajda, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında engelli vatandaşların sorunlarının gündeme getirilmesi, dünyaya onların penceresinden bakılarak farkındalık yaratılmasının amaçlandığını kaydetti.

Arter, son yıllarda engelli vatandaşların iş ve sosyal hayatın içerisinde daha çok var olabilmesi için önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Hayatın her alanındaki engelli vatandaşların, toplum için birer güç kaynağı olduğunu söyleyen Başkan Arter, engelli vatandaşların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkânların oluşturulmasının, yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılmasının, yalnızca engelli vatandaşları değil, tüm toplumu mutlu ettiğini ifade etti.

“Kentimizde, engelli bireylerin hayata katılmalarının önündeki engelleri kaldırmak amacı ile verilen hizmetlerin kalitesini arttırmanın gayreti içerisindeyiz” diyen Başkan Arter, amacın engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayatın içinde daha çok görünür olmalarını sağlamak olduğuna vurgu yaptı.

Arter açıklamasında, “Bu duygu ve düşüncelerle Engelliler Haftası’nın toplumumuzda engelli vatandaşlarımıza karşı hassasiyetin artmasında farkındalık sağlayacağını ümit ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum” dedi.