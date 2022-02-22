Arter: "Sizlerdeki huzursuzluğun on katını yaşıyorum"

Gazimağusa Belediyesi çalışanları, emeklerinin karşılığını alamadığı için greve devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'den bir açıklama geldi.

BRT’de yer alan habere göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, “Size verilmesi gerekenlerin peşindeyim, sizlerdeki huzursuzluğun on katını yaşıyorum, grev hakkınıza da saygı duyarım” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa’daki yetkililerin seslerini duymasını, belediyeye olan borçların bir an önce ödenmesini isteyen Arter, belediyenin 16 mahalleden toplam 49 milyon TL alacağı olduğunu söyledi ve vatandaşlara "borçlarınızı ödeyin" çağrısı yaptı.

Arter, imkanlar doğrultusunda 15’lik çalışanların ödemelerini yaptıklarını, hayat pahalılığı ödeneklerinin yarısının ve Gamabel çalışanlarının da büyük olasılıkla yarın ödenebileceğini açıkladı.