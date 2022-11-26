Arter: “Yarım kalan projeleri tamamlamak için adayım”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Belediye Başkanlığı görevine yeniden aday olacağını açıkladı.

Seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsmail Arter bugün düzenlediği basın toplantısı ile 25 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Gazimağusa Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olacağını ve pazartesi günü adaylık başvurusu yapacağını açıkladı.

Toplantıda, kentteki kanalizasyon çalışmaları ile ilgili eleştirilere de cevap veren Arter, özellikle pandemi süreci ve bazı sebeplerden dolayı yarım kalan işleri bitirmek için aday olduğunun altını çizdi.

Arter açıklamasında; "Bütün amacım yarım kalan projeleri bitirmektir. Sebepleri de olsa hiç bir işimiz yarım kalmasın. Ben, "yarım bıraktı da gitti" dedirtmeyi İsmail Arter’e yakıştırmam. Son kez halkımızın bana bu görevi vermesini isteyerek söz verdiğim ve pandemi sebebiyle yarım kalan işleri bitirmek için yeniden aday oldum" ifadelerini kullandı”