ARUCAD, Azerbaycan’ın en eski üniversitesi ile işbirliğini ilerletiyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesenet Üniversitesi arasında, değişim programları uygulaması da içeren ek işbirliği protokolü imzalandı
ARUCAD’dan yapılan açıklamada, işbirliği kapsamında, öğrenciler/akademisyenler arasında değişim programları uygulanacak, ortak araştırmalar yürütülecek ve öğrencilere çift diploma fırsatı sunulacak.
İki üniversite arasında 4 yıl önce de işbirliği protokolü imzalandığı bu protokolle işbirliğinin daha da ileri taşındığı ifade edildi.
imzası için Azerbaycan’a giden heyette ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın, Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç yer aldı. Protokole ARUCAD adına Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, ADMIU adına Rektör Prof. Dr. Ceyran Mahmudova imza koydu.
Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesenet Üniversitesi müzisyenler, aktörler, yönetmenler, sanatçılar, koreograflar, sanat ve kültür araştırmacıları ile öğretmenler yetiştirmek için 1923 yılında kurulmuş ülkenin en eski ve köklü üniversite.
Azerbaycan’da bulunan ARUCAD Heyeti protokolün imzalanmasının ardından, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ve ekibine nezaket ziyaretinde bulundu.