ARUCAD, YÖK Denkliğini Kutladı

Kıbrıs'ın ve Bölgenin sanat, tasarım ve iletişim odaklı tek vakıf üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), tüm bölümlerine YÖK denkliğini almasının ardından kurucuları, akademisyenleri, çalışanları ve öğrencileriyle birlikte kutlama gerçekleştirdi.

YÖK denkliği almasının birçok önemi olduğunu belirterek konuşmasına başlayan, ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı ve AREKAV VYK Başkanı Dr. Ş. Sinan Arkın, en önemlisinin Üniversitenin Türkiye’den öğrenci kabulüne başlaması olduğunu kaydetti. YÖK denkliği ile birlikte birçok önemli kurum ve kuruluşla işbirliği yapılmasının da yolunun açıldığını bildiren Arkın “Bir diğer önemi de YÖK onayı ile birlikte ARUCAD’ın diploması dünyanın her yerinde tanınır hale geldi. Bu onayla varlığımızı bir kez daha kanıtladık. Bu bir kişinin değil, hepimizin kolektif başarısıdır. Emeği geçen herkesi kutlarım” ifadelerini kullandı.

Dr. Ş. Sinan Arkın sözlerine şöyle devam etti; “Şimdi bizim görevimiz, tüm yaratıcılığımızı kullanarak kültürel yenilenmeyi başarmaktır. Dünyadaki birçok kurum yaratıcılığı teşvik ederek, kültürel bir yenilenme sağlıyor. ARUCAD’da bu yaratıcı ortamı oluşturmak tüm akademisyenlerin, öğrencilerin ve çalışanların sorumluluğudur. Yapacak çok işimiz var. Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.”

Arkın Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve ARUCAD Kurucusu Sn. Erbil Arkın “Önce bir hayal kurduk, ardından bu hayali birlikte paylaştık. Bu hayali başarmak için sizler tüm bu süreçte bizimle birlikteydiniz. Bu bir takım başarısıdır. YÖK denkliğinin alınması ARUCAD için bir başlangıçtır. Bu haber, bu ülkede bizden sonraki nesilleri geleceğe taşıyacak kültürel değişimin başlangıcıdır. Bu Üniversite yüzyıl sonra da aynı felsefe ile yoluna devam edecektir. Birçok neslin ARUCAD’da eğitim alacağı bir kurum yaratmak amacıyla yola çıktık. Küçük adımlar büyük etkiler yaratır. Bu adım Kıbrıs’ı geleceğe taşıyan, Ada’nın kültürel hayatında değişimi başlatan adımdır. Butik bir Üniversite olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda ARUCAD’da konservatuar, dans, sahne sanatları, müzik, tekstil ve moda tasarımı bölümlerinin açılmasını şimdiden hayal etmeye başladım. Siz de benimle birlikte hayal etmeye devam edin. Bu Üniversitenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Asım Vehbi “YÖK’ün bizimle birlikte onayı olmayan üniversitelerden önemli bir isteği vardı. Ancak kâr amaçlı olmayan şirket üniversiteleri dışında üniversiteler başvurursa, YÖK bu başvuruları değerlendirmeye alacağını söyledi. Dr. Ş. Sinan Arkın ve Sn. Erbil Arkın, hiç tereddüt etmeden bunu kabul etti, çünkü onlar ARUCAD’ı zaten kâr amaçlı kurmamışlardı. Buradan tekrardan kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bir kıvılcımı yaktılar, bu cesur kararı vererek vakıflaşma sürecini başlattılar” dedi.

Eğitim Bakanı Sn. Nazım Çavuşoğlu’nun, Yüksek Öğretim Dairesi Başkanı Sn. Ziya Öztürkler’in ve YÖDAK’ın da bu süreçte çok büyük destek verdiğini sözlerine ekleyen Vehbi, “Diğer üniversiteler de şimdi bu süreci tamamlamaya çalışıyor. Biz yeni bir kapı açmış olduk, arkadan diğerleri de gelecektir. Bu da, KKTC için çok önemli bir gelişmedir. ARUCAD diplomasının tüm dünyada tanınır hale gelmesi ile birlikte dünyanın her yerinden öğrencileri buraya getirmek, öğrenci ve çalışan memnuniyetini sürdürmek ve gittikçe yükselen bir akademik standardı oluşturmak bizim en büyük görevimizdir. Çok çalışarak hedeflerimizi gerçekleştireceğimize olan inancım tamdır, bu süreçte katkı yapan herkese gönülden teşekkür ederim” diyerek konuşmasını sonlandırdı.