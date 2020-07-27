Aşağı Cengizköy, Turizm Enformasyon ve civarına elektrik verilemeyecek

Kıb-Tek, yarın Aşağı Cengizköy, Turizm Enformasyon ve civarına yarın 7 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak proje çalışması nedeniyle 9.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Aşağı Cengizköy, Turizm Enformasyon ve civarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.