Dün akşam 20.00 – 24.00 saatleri arasında İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan dört kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde ise 435 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen 57 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir kişi alkollü araç kullanmaktan dolayı tutuklandı, aynı suçtan dolayı bir araç trafikten men edildi.

Dün, 21.00-01.00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında da asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 20 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gün içinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 450 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 162 araç sürücüsü hakkında ileri işlem yapıldı, bir kişi alkollü araç kullanıp kaza yapmaktan dolayı tutuklandı. Çeşitli suçlardan 6 araç trafikten men edildi.