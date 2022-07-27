Asgari ücret belirlendi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücrete yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı. İtirazların reddedildiği toplantıda, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak asgari ücret 7 Temmuz’da belirlendiği gibi brüt 9 bin 885 TL ve net 8 bin 600 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, bugün, saat 15.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda toplandı.

Toplantı öncesinde basında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, asgari ücretin brüt 9 bin 885 TL ve net 8 bin 600 TL olarak belirlendiğini ancak itirazlar nedeniyle bunun geri alındığını ifade ederek, bugünkü toplantıda itirazların değerlendirileceğini kaydetti. Taçoy, Eylül ayına kadar yüzde 30 oranında HP olması durumunda, Komisyon’un yeniden toplanacağını da belirtti.

- Taçoy: “Cuma günü ek ödemeler yapılacak”

Sosyal Sigortalıların maaşlarının yüzde 56.76 oranında Hayat Pahalılığı (HP) yansıtılarak kesintisiz olarak ödendiğini anlatan Taçoy, artışları asgari ücrete bağlı olan emekli katkı paylarının uygulamadaki asgari ücrete göre ödendiğini ancak yeni ücretin bugün belirlenmesi durumunda bu kişilere cuma günü ek ödeme yapılacağını aktardı.

Taçoy, sosyal yardım maaşlarına ise yılda bir kez HP yansıtıldığını ancak bunun yılda ikiye çıkarılmasına karar verdiklerini belirterek, sosyal yardım maaşı alanlara da cuma günü ek ödeme yapılacağını söyledi.

Asgari Ücretler Yasası’nda değişiklik yapılmasına ve meslek gruplarına göre asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığını kaydeden Taçoy, sonraki asgari ücret belirlenirken bu değişikliklerin gündeme gelmesini temenni etti.

- Serdaroğlu: “Açlığa mahkum ettiğiniz sayı çok”

İşçi tarafı temsilcisi, HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu toplantı öncesi yaptığı konuşmada, asgari ücretli çalışanlara yaşam hakkı tanınmasını ve yüzde 56.75 oranında HP’nin yansıtılması talebini yineledi.

HP’nin bir artış olmadığını, yaşam hakkı olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, işverenin ödeyemeyeceği söylemini “mazeret” olarak niteledi ve “Ödeyemeyecek olan kimlerdir tespit ettiniz mi?” diye sordu. Serdaroğlu, ödeyebilecek çok işveren olduğunu savunarak, ödeyemeyecek olanların mazeret gösterilerek ödeyebilecek olanların daha da zengin edildiğini öne sürdü.

22 bin 264 KKTC vatandaşı, 25 bin 434 TC vatandaşı ve 13 bin 367 diğer ülke vatandaşının asgari ücretli olduğunu aktaran Serdaroğlu, “Açlığa mahkum ettiğiniz sayı çoktur” dedi.

- Arhun: “Devlet kanadının önerisine, ödemekte zorlanacak olmamıza rağmen sıcak baktık”

İşveren tarafı temsilcisi, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun ise, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun “vasıfsız işçinin” alacağı en düşük maaşı belirlediğini söyleyerek, ücretinden memnun olmayan çalışanların daha iyi bir iş bulabileceğini kaydetti.

Arhun, işveren kanadı olarak Devlet kanadının brüt 9 bin 885 TL ve net 8 bin 600 TL olan önerisine sıcak bakarak geçmesini sağladıklarını anlatarak, bu rakamın iyi olduğunu ve işverenin ödemekte zorlanacak olmasına rağmen onay verdiklerini söyledi.

Asgari ücret belirlenirken sadece HP’nin dikkate alınmadığını, ülkedeki ekonomik koşullar ve geçim indeksi gibi birçok unsurun dikkate alındığını vurgulayan Arhun, işverenlerin gelirleri ile giderlerini dengelemesinin önemine değindi.

- İşçi tarafı masayı terk etti

Konuşmaların ardından itirazların değerlendirileceği toplantı başladı. Toplantının başlamasından yaklaşık yarım saat sonra ise, asgari ücrete yapılan itirazların reddedilmesi ve 7 Temmuz’da belirlenen asgari ücretin oylamaya sunulması üzerine işçi tarafı masayı terk etti.

Devlet ve işveren taraflarının yaptığı oylamada ise, asgari ücret brüt 9 bin 885 TL ve net 8 bin 600 TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

- Serdaroğlu: “Çalışma Bakanının çalışandan fazla işverenleri düşündüğünü üzülerek gördük”

İşçi tarafı temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, toplantıyı terk etmelerinin ardından, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, HP’nin artış değil insanın insan gibi yaşaması için gerekli bir unsur olduğunu yineleyerek, toplantıda yapılan itirazların oylamaya sunulmasını eleştirdi. “İtirazlar oylanmak için değil, değerlendirmek içindir” diyen Serdaroğlu, Hükümet ile işveren taraflarının salt çoğunluğa sahip olduğunu söyledi.

Çalışma Bakanının “İşverenleri çok güzel savunduğunu” iddia eden Serdaroğlu, “Asgari ücretliyi açlık sınırının altına mahkum ettiler. Çalışma Bakanının çalışandan fazla işverenleri düşündüğünü üzülerek gördük” dedi.

- Taçoy: “Ne ağlatır ne güldürür”

Toplantının ardından basına konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, asgari ücretin 7 Temmuz’da belirlenen rakamda kalmasına karar verildiğini ve 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde brüt 9 bin 885 TL ve net 8 bin 600 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

“Belirlenen rakam ne ağlatır ne güldürür” diyen Taçoy, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

Taçoy, sektörlere verilen desteklerden de bahsederek, Eylül ayı için yeni bir paketten bahsetti.

- Arhun: “Bize göre açlık sınırının üzerindedir”

İşveren tarafı temsilcisi Metin Arhun da, asgari ücretin hayırlı olmasını diledi ve belirlenen rakamın kendilerine göre açlık sınırının üzerinde olduğunu kaydetti.

Yeni asgari ücretin 2013 yılında beridir sterlin bazında en yüksek ücret olduğunu söyleyen Arhun, “İşçi tarafının daha anlayışlı olmasını bekliyorduk. Bunun yerine ısrarla Hayat Pahalılığı oranını talep ettiler” diyerek, işçi tarafının tutumundan duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022, 19:29