"Asgari ücret, perde arkası iş birliği neticesinde onaylandı"

"Asgari ücret, perde arkası iş birliği neticesinde onaylandı"
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Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş)  ve  Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, 2021 yılı ilk  asgari ücretinin “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve hükümetin  Kıbrıs  Türk İşverenler Sendikası ile birlikte perde arkası iş birliği neticesinde” onaylandığını savundu.

Yeltekin asgari ücretin  brüt 4 bin 400 TL olarak 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağını belirterek, isim vermeden  bazı sendikaların asgari ücrete itiraz etmediğini savunarak, eleştirdi.

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Yeltekin yazılı açıklamasında  Hür-İş Federasyonu olarak özel sektör çalışanlarının yaşadığı ekonomik ve sosyal çöküntüyü bilerek, sosyal devlet anlayışının dışında bırakılan özel sektör çalışanları için 18 Eylül 2020’den itibaren mücadele sürdürdüklerini kaydetti.

Yeltekin,  Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası’nın, asgari ücreti belirleme toplantılarına katılmama kararının aniden  değişerek, hükümeti kurtarma operasyonu çerçevesinde  toplantıya katılıp asgari  ücreti belirleme şekline dönüştüğünü iddia etti.

Yeltekin, asgari ücretin  hükümet – Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası ortaklığı ile pekiştirildiğini ve onaylandığını savunarak,   bazı sendikaların  “Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası ile birlikte hareket ettiklerini, talimatları hükümetten aldıklarını hükümete  ve işverenlere çanak tuttuklarını,   özel sektör çalışanlarının sıkıntılarının  ve geçim dertlerinin bu sendikaların umurunda olmadığını" ileri sürdü.

Yeltekin, söz konusu sendikaların yeni asgari ücreti neden protesto etmediklerini sorarak, ”Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası ile birlikte hareket etmelerini ve yeni asgari ücrete itiraz etmelerine kimlerin izin vermediğini bizler gibi halkımız da merak etmektedir. “dedi.

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