Asgari Ücret Saptama Komisyonu, cuma günü itirazları değerlendirecek

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücrete yapılan itirazları değerlendirmek üzere cuma günü toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda saat 11.00’de başlayacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 7 Temmuz’daki toplantısında, oy çokluğu ile 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yılın ikinci asgari ücretini brüt 9 bin 885 TL, net 8 bin 600 TL olmasına karar vermiş; rakama Kıbrıs Türk işçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Hür-işçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) itiraz etmişti.

Bakanlar Kurulu, itirazların değerlendirilmesi için, komisyonun tavsiye kararını komisyona iade etme kararı almıştı.