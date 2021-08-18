Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021’in ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün yeniden toplanıyor.

Komisyon geçen Cuma günkü toplantısından sonuç çıkmadığı için saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yeniden toplantı yapacak.

BAKAN ÇAĞMAN: AÇLIK SINIRI GÖZ ARDI EDİLMEYECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, asgari ücret belirlenirken açlık sınırının göz ardı edilmeyeceğini belirtmişti.

3 HAFTA GERİDE KALDI

Öte yandan 28 Temmuz Çarşamba günü ilk toplantının gerçekleşmesinin ardından 13 Ağustos'ta da ikinci toplantı yapılmıştı.

İlk toplantıdan bu yana 3 haftadır devam eden görüşmeler neticesinde herhangi bir sonuca varılamadı.