Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandı. Toplantının açılışında Bakan Hasan Taçoy, asgari ücretin Hayat Pahalılığının (HP) üzerinde bir rakama yuvarlanmasını önerdi.

İşveren tarafı temsilcisi Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, hem yaşanabilir bir ücret belirlenmesini hem de işletmeler ile istihdamın devamını hedeflediklerini belirterek, en iyi rakamı bulmaya çalışacaklarını kaydetti.

İşçi tarafı temsilcisi Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, Hayat Pahalılığı oranının bir maaş artışı olmadığını, ödenip de alınamayan geçmiş kayıplar olduğunu anlatarak, Hayat Pahalılığı oranının yanı sıra artış da istediklerini vurguladı. Serdaroğlu, “Refah payı olmazsa olmazımızdır” dedi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy başkanlığında Bakanlık toplantı salonunda toplandı.

Toplantının başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun ve işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuştu.

-Taçoy: “Standart bir görüş ortaya konulmasını talep edeceğim”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun Kurban Bayramı öncesinde çalışma yaşamındaki güncel konuları görüşmek için iki kez toplandığını hatırlatarak, bahse konu toplantıda Hayat Pahalılığı açıklandıktan sonra Komisyonun toplanmasına karar verildiğini aktardı.

Komisyonun bugünkü toplantısında, Bayram öncesi yapılan toplantılardaki tartışmaların bir daha gözden geçirileceğini belirten Taçoy, bundan sonrası için de uygulanmak üzere Hayat Pahalılığında gerçekleşen rakamın bir üzerine yuvarlamak kaydı ile bir rakamın ortaya çıkması yönünde standart bir görüş ortaya konulmasını talep edeceğini bildirdi.

Taçoy, “Eğer piyasaları rahatlatırsak konsantremizi çalışma hayatı içerisindeki diğer unsurlara çevirme noktasına geleceğiz ve çalışma hayatı içerisinde yapılması gereken birçok şeyi de gündeme getirip tartışma mevzusu yapacağız” dedi. Taçoy, geçmiş iki toplantıda, KKTC vatandaşlarının çalışma hayatına kazandırılması için farklı formüllerin dikkate alınması gerektiğinin de ortaya konulduğunu söyledi.

-Arhun: “Asgari ücretlimiz müsterih olsun, mutlaka ücretler artacak”

İşveren tarafını temsilen konuşan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, toplantıdan hayırlı bir netice çıkmasını temenni etti.

Fiyatlar arttıkça, alım gücünün korunması adına ücretlerin de artacağını ifade eden Arhun, “Asgari ücretlimiz müsterih olsun, mutlaka ücretler artacak” dedi ve hem yaşanabilir bir ücreti hem de işletmelerin faaliyetinin ve istihdamın devamını dikkate alacaklarını vurguladı.

Türkiye’de asgari ücretin belirlendiğini ancak orada devletin de asgari ücretliye destek verdiğini söyleyen Arhun, “Bizde Devletin böyle bir desteği olacak mı? Bunu sorgulayacağız asgari ücreti belirlerken” dedi.

Hükümetin Sosyal Sigorta prim desteği sözü verdiğini de hatırlatan Arhun, “Üzerinden 6 ay geçti. 1 Temmuz’da başlayacağız dendi, hala onunla ilgili de hiçbir şey yok” dedi. Arhun, 3. dünya ülkelerinden gelen iş gücünün fiyatlarını farklılaştırmayı önerdiklerini de anımsatarak, bununla ilgili de hiçbir şey olmadığını kaydetti.

“Refah payı verelim asgari ücretlimize ama bu hükümetin alacağı kararlar, vereceği destekler de çok önemli” diyen Arhun, şirketlerin ayakta kalmasının da çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nde asgari ücretin 345 sterlin olduğunu hatırlatan Arhun, “Biz Türkiye Cumhuriyeti’nden ne kadar zenginiz? Ne kadar daha fazla vereceğiz? Bu komisyon bunları çalışacak, bakacak. Asgari ücretin vergiye girmeyecek şekilde bir rakama çıkması lazım, onun hesabını yapacağız. Tüm bunlara dikkat ettikten sonra rakamları konuşmaya başlayacağız. Şimdiden hayırlısı olsun diyebilirim çünkü mutlaka asgari ücret artacak” diye konuştu.

-Serdaroğlu: “Refah payı olmazsa olmazımızdır”

İşçi tarafını temsilen konuşan Serdaroğlu ise, haziran ayı enflasyonunun kaç çıkacağını öngöremedikleri için Hayat Pahalılığı açıklanmadan asgari ücreti görüşmediklerini belirterek, asgari ücretin en kısa zamanda uzlaşı ile çıkmasını diledi.

“Biz HP oranını bir maaş artışı olarak görmüyoruz” diyen Serdaroğlu, HP’nin ocak ayından bugüne kadar ödenen ve alınamayan kayıplar olduğunu anlattı. İşletmelerin artan döviz karşısında zam yaparak kendilerini koruduğunu kaydeden Serdaroğlu, “Biz bunları zamlı şekilde ödedik. Ödediğimizi alacağız. Bu bir lütuf değil. 6 ay boyunca ödeyip de alamadığımızı alacağız, onun üzerine refah payımızı da alacağız” dedi.

Türkiye’de 5 aylık HP %15 iken asgari ücrete %34 artış yapıldığını belirten Serdaroğlu, önümüzdeki süreçte asgari ücretlinin hayatını idame ettirebilmesinin de düşünüldüğünü söyledi.

Serdaroğlu, zamlara kimileri maruz kalırken kimilerinin de zamlardan dolayı kazanç sağladığını söyleyerek, bu kazancın paylaşılması gerektiğini vurguladı. Sigortalıların tam anlamıyla ücretsiz sağlık, eğitim ve hizmeti alamadığı eleştirisinde de bulunan Serdaroğlu, “Dolayısıyla refah payı olmazsa olmazımızdır” dedi.

Hükümetin yaptığı KDV indirimine de değinen Serdaroğlu, “Ne hayatımız rahatladı ne de mutfağımız rahatladı. Kusura bakmasınlar bu iş KDV indirimi ile olmaz, denetimle olur. Adaletli bir vergi sistemi ile olur. Bu memlekette bıkmadan bunları söylemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bu masada asgari bir vicdan diyoruz” diyen Serdaroğlu, HP’nin artış olmadığını ve geçmiş kayıplarının yanı sıra artış da istediklerini vurgulayarak, yineledi. Serdaroğlu, elektrik tarifelerine 1 Temmuz itibarıyla zam yapılmasını da eleştirdi.

-Taçoy: “HP’nin içerisinde refah payı da mevcuttur”

Yeniden söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hasan Taçoy ise, HP’nin içerisinde refah payının da mevcut olduğunu kaydetti.

Sigorta yatırımı yapılan 130 bin kişinin 55 bininin yatırımının asgari ücret üzerinden yapıldığı bilgisini aktaran Taçoy, Komisyonun asgari ücreti belirlemenin dışında çalışma hayatı içindeki başka unsurları da toparlaması gerektiğini yineledi.

Tarafların talebi olan teşvik primi konusunun Bakanlar Kurulu’nun gündeminde olduğunu ve büyük ihtimalle ilk toplantıda geçeceğini belirten Taçoy, sektörlerin zora girmeden devamını istediklerini kaydetti.