Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

021 yılının ikinci asgari ücretinin belirlenmesi için görüşmeler sürüyor...
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, bugün saat 10.00 sıralarında 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacak.
BAKAN ÇAĞMAN: AÇLIK SINIRI GÖZ ARDI EDİLMEYECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, asgari ücret belirlenirken açlık sınırının göz ardı edilmeyeceğini belirtmişti.
3 HAFTA GERİDE KALDI
Öte yandan 28 Temmuz Çarşamba günü ilk toplantının gerçekleşmesinden bu yana yaklaşık 3 haftadır devam eden görüşmeler neticesinde herhangi bir sonuca varılamadı.
KTAMS, AÇLIK SINIRININ 4 BİN 193 TL OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 5 Ağustos’ta yaptığı açıklamada 4 kişilik bir ailenin 31 Temmuz 2021 tarihi itibariyle açlık sınırının 4 bin 193 TL olduğunu açıklamıştı.
KTAMS tarafından ilgili tarih için açıklanan rakamın detaylı tablosu şu şekilde:
Zorunlu Gıda Harcamaları
Günlük
Aylık
Yetişkin Kadın
35,73
1071,90
Yetişkin Erkek
1.120,80
15-19 Yaş Çocuk
39,94
1.198,20
4-6 Yaş Çocuk
26,74
802,20
Toplam
139,78
4.193
AÇLIK SINIRI
4,193
GÜNCEL ASGARİ ÜCRET: NET 3 BİN 828 TL
Son asgari ücret, 4 bin 400 TL brüt, net olarak ise 3 bin 828 TL şeklinde 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girmişti.